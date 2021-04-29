Использование открытого огня будет полностью запрещено в Свердловской области
Сегодня, 20:37Здоровье и экологияФото: pixabay

Использование открытого огня будет полностью запрещено в Свердловской области

С 30 апреля на территории Среднего Урала полностью запрещается использование открытого огня. Соответствующий указ об установлении в регионе особого противопожарного режима подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

С 30 апреля жители региона не могут использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, стерни, солому, также запрещается разводить костер и проводить пожароопасные работы в лесу и промышленных территорий. Документ был опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев дал поручение региональному минприроды обеспечить круглосуточный режим дежурства диспетчерской службы Уральской базы авиаохраны лесов.

Напомним, 28 апреля стало известно, что в Свердловской области объявлено предупреждение о четвертом классе пожарной опасности и сильных ветрах.

Сюжеты:
Экология
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