Использование открытого огня будет полностью запрещено в Свердловской области

С 30 апреля жители региона не могут использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, стерни, солому, также запрещается разводить костер и проводить пожароопасные работы в лесу и промышленных территорий. Документ был опубликован на портале правовой информации Свердловской области.