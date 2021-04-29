Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила во время майских «каникул»

Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила во время майских «каникул»
Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила во время майских «каникул»
Сегодня, 13:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Владимир Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая. Редакция TagilCity.ru обратилась в медучреждения Нижнего Тагила и узнала, изменится ли график работы на этот период.

Городская больница №1 на Вагонке

С 1 по 3 мая поликлиника и больница № 1 на Вагонке будет работать по режиму выходного дня. С 4 по 7 мая — в штатном режиме, рассказали редакции в пресс-службе медицинского учреждения. Больница располагается на Максарева, 5.

Городская больница №4, поликлиника №2 и женская консультация на Тагилстрое

Наш график работы не изменится из-за объявления «майских каникул», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 4.

Речь идёт о больничном городке на улице Солнечная и о поликлинике на Металлургов 2.

С 4 по 7 мая поликлиника будет работать с 7.30 до 20.00, а прививочные кабинеты с 8.00 до 18.00.

Также в штатном режиме будет работать женская консультация.

Поликлиники на улице Новострой и на ГГМ

Медицинские учреждения на Новострое, 24 и Дружинина, 53 будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Так как у нас с января месяца ведется вакцинация от коронавируса, мы работаем без выходных. Раз открыты прививочные кабинеты, мы приняли решение не прекращать запись и к узким специалистам, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Городской поликлиники № 4.

Демидовская поликлиника и перинатальный центр Демидовской ГБ

В приемном отделении рассказали редакции, что график работы будет по праздничным дня, то есть только дежурные врачи, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Поликлиника и перинатальный центр будут работать по графику будних дней с 4 по 7 мая.

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