Как будут работать поликлиники Нижнего Тагила во время майских «каникул»

Владимир Путин объявил выходные дни с 1 по 11 мая. Редакция TagilCity.ru обратилась в медучреждения Нижнего Тагила и узнала, изменится ли график работы на этот период.

Городская больница №1 на Вагонке С 1 по 3 мая поликлиника и больница № 1 на Вагонке будет работать по режиму выходного дня. С 4 по 7 мая — в штатном режиме, рассказали редакции в пресс-службе медицинского учреждения. Больница располагается на Максарева, 5. Городская больница №4, поликлиника №2 и женская консультация на Тагилстрое Наш график работы не изменится из-за объявления «майских каникул», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 4. Речь идёт о больничном городке на улице Солнечная и о поликлинике на Металлургов 2. С 4 по 7 мая поликлиника будет работать с 7.30 до 20.00, а прививочные кабинеты с 8.00 до 18.00. Также в штатном режиме будет работать женская консультация. Поликлиники на улице Новострой и на ГГМ Медицинские учреждения на Новострое, 24 и Дружинина, 53 будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Так как у нас с января месяца ведется вакцинация от коронавируса, мы работаем без выходных. Раз открыты прививочные кабинеты, мы приняли решение не прекращать запись и к узким специалистам, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Городской поликлиники № 4. Демидовская поликлиника и перинатальный центр Демидовской ГБ В приемном отделении рассказали редакции, что график работы будет по праздничным дня, то есть только дежурные врачи, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Поликлиника и перинатальный центр будут работать по графику будних дней с 4 по 7 мая.

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