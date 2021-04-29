Пятое место в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова занял Нижний Тагил

В своем видео, опубликованном на YouTube-канале, блогер рассказал, что рейтинг составлялся по фотографиям читателей, на которых показаны проблемы городов. В результате команда Варламова проанализировала снимки и проставила оценки в разных категориях, включая «мусор» и «унылость». В рейтинге можно увидеть города, которые набрали наибольшее количество очков.