Пятое место в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова занял Нижний Тагил

Пятое место в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова занял Нижний Тагил
Пятое место в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова занял Нижний Тагил
Сегодня, 19:22Здоровье и экологияФото: скриншот видел с YouTube-канала "varlamov"
Пятую строчку занял Нижний Тагил в рейтинге наиболее грязных городов России, по мнению известного блогера Ильи Варламова.

В своем видео, опубликованном на YouTube-канале, блогер рассказал, что рейтинг составлялся по фотографиям читателей, на которых показаны проблемы городов. В результате команда Варламова проанализировала снимки и проставила оценки в разных категориях, включая «мусор» и «унылость». В рейтинге можно увидеть города, которые набрали наибольшее количество очков.

Первое место — Новосибирск, второе — Самара, третье — Омск, четвертое — Екатеринбург. На пятом месте оказался Нижний Тагил. Илья Варламов отметил, что, по его мнению, детские площадки города сильно загрязнены.

Напомним, 20 апреля стало известно, что блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга и работу местной администрации.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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