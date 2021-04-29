Пятое место в рейтинге самых грязных городов блогера Варламова занял Нижний Тагил

В своем видео, опубликованном на YouTube-канале, блогер рассказал, что рейтинг составлялся по фотографиям читателей, на которых показаны проблемы городов. В результате команда Варламова проанализировала снимки и проставила оценки в разных категориях, включая «мусор» и «унылость». В рейтинге можно увидеть города, которые набрали наибольшее количество очков.
Первое место — Новосибирск, второе — Самара, третье — Омск, четвертое — Екатеринбург. На пятом месте оказался Нижний Тагил. Илья Варламов отметил, что, по его мнению, детские площадки города сильно загрязнены.
Напомним, 20 апреля стало известно, что блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга и работу местной администрации.