Санитарные врачи признали все пляжи Нижнего Тагила непригодными для купания

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, на пляже должен отсутствовать мусор, а для отдыхающих должны быть организованы кабинки для переодевания и туалет. Пока ни один пляж Нижнего Тагила этим требованиям не соответствует. Впрочем, пляж на Ленёвском пруду ещё может быть признан подходящим для купания, сообщает ИА «Все новости». Из-за прошедшего в Нижнем Тагиле половодья в водоемы попало очень много мусора. Водолазы очистили дно у пляжа на Ленёвском пруду, а в начале июня в водоёмах Нижнего Тагила будут сделаны пробы воды. Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле и пригороде лишь три водоёма прошли проверку на пробы воды.