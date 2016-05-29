Санитарные врачи признали все пляжи Нижнего Тагила непригодными для купания
29 мая 2016, 11:10Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Ни один пляж Нижнего Тагила не прошел проверку санитарных врачей. Это значит, что официально тагильчанам будет негде купаться этим летом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, на пляже должен отсутствовать мусор, а для отдыхающих должны быть организованы кабинки для переодевания и туалет. Пока ни один пляж Нижнего Тагила этим требованиям не соответствует. Впрочем, пляж на Ленёвском пруду ещё может быть признан подходящим для купания, сообщает ИА «Все новости». Из-за прошедшего в Нижнем Тагиле половодья в водоемы попало очень много мусора. Водолазы очистили дно у пляжа на Ленёвском пруду, а в начале июня в водоёмах Нижнего Тагила будут сделаны пробы воды. Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле и пригороде лишь три водоёма прошли проверку на пробы воды.
Пляжа у санатория «Руш» в этом году не будет.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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