Опасная незамерзайка с метанолом обнаружена в магазинах Верхней Пышмы

Стеклоомывающая жидкость была направлена на экспертизу. На таре написано, что вещество не содержит примесей метанола. Экспертиза показала обратное, пишет «Новый день».

В отношении реализатора продукции составлен протокол, а также судебным решением наложен штраф в размере 300 тыс. руб.

Заметим, что вдыхание паров метанола может привести к отравлению.