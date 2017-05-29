Опасная незамерзайка с метанолом обнаружена в магазинах Верхней Пышмы
29 мая 2017, 15:00Здоровье и экология
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Опасную для здоровья граждан незамерзайку обнаружили в магазинах Верхней Пышмы.
Стеклоомывающая жидкость была направлена на экспертизу. На таре написано, что вещество не содержит примесей метанола. Экспертиза показала обратное, пишет «Новый день».
В отношении реализатора продукции составлен протокол, а также судебным решением наложен штраф в размере 300 тыс. руб.
Заметим, что вдыхание паров метанола может привести к отравлению.
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