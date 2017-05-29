Снег выпал на севере Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Пользователи соцсетей, публиковавшие фотоснимки «с места событий», сетовали, что снег выпал за четыре дня до начала лета.

Отметим, что в воскресенье над Уралом навис сильный циклон с осадками, поэтому синоптики не исключили появление снега в других частях региона в понедельник.

Напомним, в администрация Нижнего Тагила накануне предупреждала жителей города о надвигающихся заморозках. Температура может опуститься до минус 3 градусов Цельсия.

Фото и видео: E1.ru