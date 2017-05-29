Снег выпал на севере Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)
29 мая 2017, 08:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне на севере Свердловской области выпал снег. Осадки наблюдали жители Серова, Североуральска, Краснотурьинска.
Пользователи соцсетей, публиковавшие фотоснимки «с места событий», сетовали, что снег выпал за четыре дня до начала лета.
Отметим, что в воскресенье над Уралом навис сильный циклон с осадками, поэтому синоптики не исключили появление снега в других частях региона в понедельник.
Напомним, в администрация Нижнего Тагила накануне предупреждала жителей города о надвигающихся заморозках. Температура может опуститься до минус 3 градусов Цельсия.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото и видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей