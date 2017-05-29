Торговцы выделениями бобра в Асбесте могут попасть под суд: ФАС возбудила уголовное дело

Организаторы такой торговли договариваются с руководством аптек об аренде небольшой площади. Затем торгуют препаратами, которые не являются лекарствами и о составе которых можно только гадать, пишет Rupolit. Кроме того, они продают газеты якобы о здоровом образе жизни и о действенных средствах (выделения бобра). Отмечается, что на них регулярно попадаются доверчивые граждане.