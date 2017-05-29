В Нижнем Тагиле нельзя привить ребёнка от клеща? Родители сообщают об отсутствии вакцины в городе (ФОТО)

О недоступности вакцины от клещевого энцефалита для детей журналистам TagilCity.ru рассказала мама одного из школьников.

Моему ребенку дали направление на вакцинацию из школы в Детскую поликлинику на Вагонке, так как подошло время. Но оказалось, что ни в поликлинике, ни в аптеках Нижнего Тагила детской вакцины нет вообще. Ни платно, ни бесплатно, никак. Только вакцина для детей старше 16 лет. В поликлинике развели руками. Сказали, когда будет - неизвестно. В чем причина – тоже рассказала журналистам TagilCity.ru тагильчанка Екатерина.

В Детской городской больнице, в чью структуру входит вагонская поликлиника, пояснили, что в соответствии с законом, ответственность за приобретение вакцины против энцефалита лежит на плечах родителей.

В соответствии с приказом МЗ СО №1245-п от 01.10.2014 г. «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области», дети старше 15 месяцев подлежат вакцинации против клещевого энцефалита за счет граждан. Вакцина приобретается через аптечную сеть отметила представитель учреждения здравоохранения при разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Представители больницы навели необходимые справки и выяснили, что в аптеках по двум адресам ещё осталась вакцина, которой можно прививать детей до 16 лет.

Адреса аптек, где можно приобрести детскую вакцину от клещевого энцефалита.

По какой-то причине вакцины нет у поставщиков и других аптечных организаций, но уточнить эту информацию вы можете узнать только у них. Вероятно, это временное явление, скоро вакцина появится вновь отметили в разговоре с журналистами TagilCity.ru в Детской городской больнице Нижнего Тагила.

В настоящее время тагильчане отмечают, а медики признают, что перебои с вакциной от клещевого энцефалита периодически случаются, но обычно она вскоре вновь появляется в аптеках.