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Более 7000 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей в мае 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 7000 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей в мае 2018 года

29 мая, 16:45Здоровье и экология
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