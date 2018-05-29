Более 7000 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей в мае 2018 года

Случаи присасывания клещей были зафиксированы в 62 субъектах Свердловской области. В лечебных учреждениях области с неокончательным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находятся 30 пациентов, что на 1,2% ниже прошлогодних цифр. Пока диагноз ни у кого из пострадавших не подтвержден.

35 пунктов приема клещей от населения для обследования на возбудителей клещевых инфекций открыты в учреждениях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области. В лабораториях было исследовано 1723 особи клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидную обработку на территории 9800 га. На сегодняшний день обработано 6012 га, что составляет 61,3% от всей запланированной площади.