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Новости Нижнего Тагила

Более 7000 жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей в мае 2018 года

29 мая 2018, 16:45Добавить новость
больница,город,здоровье,медицина,Роспотребнадзор,Свердловская область,экология,клещи,клещевой энцефалит,противоклещевая обработка
По информации на 28 мая 2018 года в Свердловской области официально зарегистрированы 7747 человек, которые обратились после укусов клещей, 3226 обратившихся – из города Екатеринбург. Это на 1,4% ниже показателя 2017 года.

Случаи присасывания клещей были зафиксированы в 62 субъектах Свердловской области. В лечебных учреждениях области с неокончательным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находятся 30 пациентов, что на 1,2% ниже прошлогодних цифр. Пока диагноз ни у кого из пострадавших не подтвержден.

35 пунктов приема клещей от населения для обследования на возбудителей клещевых инфекций открыты в учреждениях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области. В лабораториях было исследовано 1723 особи клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В этом году в Свердловской области планируется провести акарицидную обработку на территории 9800 га. На сегодняшний день обработано 6012 га, что составляет 61,3% от всей запланированной площади.  

                                              Что делать при укусе клеща? 

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