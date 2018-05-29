Специалисты эко-санатория «Березки» разработали уникальные оздоровительные программы

В предгорьях Кавказа, в поселке Псебай, где величественные, поросшие соснами горы, тысячелетиями держат на своих плечах голубой купол неба, расположен один из передовых санаториев Юга России. Вот уже пять лет жители регионов России стремятся в «Березку» за здоровьем, позитивным настроем и бодростью духа.

Здесь все способствует исцелению: прекрасная природа, заботливый, предупредительный персонал санатория и, конечно, современные технологии вкупе с интенсивными оздоровительными практиками. «Медицина тела, ума и души» - таков девиз врачей и специалистов санатория. Ведь в нашем организме все взаимосвязано и если нет гармонии в душе, то и телесные болезни отступают с трудом. Поэтому в Центре природной медицины практикуют комплексный подход — самые современные достижения медицины подкреплены опытом и мудростью древних практик.

В основе оздоровительных интенсивов нашего санатория — методики лечебного голодания по системе Николаева. Данные практики способствуют очищению организма и переходу на здоровое питание, кроме того, у нас разработаны интенсивы на основе разгрузочно-вегетарианской диеты. Так, программа «Живое питание» предусматривает разгрузочные периоды на пророщенных зернах и зернобобовых. Это питание подходит для тех, у кого имеются противопоказания для глобального очищения организма на фито-отварах либо воде рассказывает главный врач санатория «Берёзки» Наталья Пугачёва.

Интенсивы включают в себя широкий спектр физиопроцедур. На вооружении у специалистов санатория имеется широчайший спектр процедур гидротерапии: гидромассажные и жемчужные ванны, подводный душ-массаж, ванны с добавлением фито-отваров, живичного скпидара и других полезных даров природы. А после процедур гостей ждет разнообразный вегетарианский стол.

За состоянием здоровья гостей следят врачи высшей квалификации. На современном оборудовании проводится ряд диагностических исследований: клинические анализы, УЗИ, КСИ-МЕД диагностика, каппиляроскопия.

Все это направлено на оздоровление тела, а вот для исцеления души в «Березке» применяют разнообразные психологические практики, в числе которых - музыкальные вечера под звуки арфы, гитары и флейты. Пешеходные, конные и велопрогулки позволят гостям насладиться красотой кавказской природы, вдохнуть чистого горного воздуха.