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Высокая пожарная опасность сохраняется до 30 мая на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокая пожарная опасность сохраняется до 30 мая на Урале

29 мая, 08:00Здоровье и экология
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