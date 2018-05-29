Высокая пожарная опасность сохраняется до 30 мая на Урале

Специалисты говорят о четвёртом классе горимости леса по региональной шкале. Такая ситуация может спровоцировать серьезные последствия: пламя, тепловой удар, нагрев тепловым потоком, а также возникновение опасных дымов.



Предприятия города были проинформированы, каждому из руководителей рекомендуют выполнять мероприятия с целью недопущения аварийных ситуаций и ЧС.



Гражданам по-прежнему возбраняется поджигать сухую траву вблизи леса, а также временно въезжать в лес. Спасатели контролируют ситуацию как с земли, так и с воздуха. Пожарная техника, в частности резервная, находится в максимальной готовности, передают в Единой дежурно-диспетчерской службе города. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номер 112, а также на номера ЕДДС: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99.