Глава Россельхознадзора о запрете на ввоз мяса: «До абсурда доходить не надо»

Как сообщил Данкверт, он считает решение верным, но просит не бросаться в крайности.

До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить,сказал глава Россельхознадзора корреспондентам РИА Новости.

Данкверт отметил, что ситуация сейчас интерпретируется неверно, люди восприняли поправки, как запрет «на ввоз хамона и пармезана». Однако данная система действует во всем мире, и она не влечет за собой тотальных запретов.

Напомним, что ранее Минсельхоз подготовил ряд поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор получит право изымать у пассажиров продукты животного происхождения, находящиеся в ручной клади. Запрет касается продуктов без соответствующего ветсертификата, провозимых из стран, не являющихся членами ЕАЭС.