Свердловский Минздрав планирует обеспечить диспансерное наблюдение 90% пенсионеров

В настоящий момент под диспансерным наблюдением находятся 52% пенсионеров. Для реализации нацпроекта «Демография» планирует увеличить количество коек сестринского ухода в медучреждениях. Сейчас их 80, к 2024 году число должно увеличиться почти на 200 коек.

К концу года запланировано расширение сети геронтологических кабинетов, итого по области их станет восемь. Кабинеты откроют в Асбесте, Березовском, Ирбите, Нижней Туре. Всего в регионе запланировано открытие 46 таких кабинетов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области будет открыт геронтологический центр. Он разместится на базе госпиталя ветеранов войн. Также запланированы выездные консультации и охват отдаленных территорий и телемедицина.

Врачи-геронтологи, которых мы будем готовить совместно с Уральским государственным медицинским университетом, должны будут оказывать телемедицинские консультации по прикрепленным территориям, рассказала замминистра здравоохранения Елена Чадова.