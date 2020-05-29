Cчитаю, чтo тех, ктo убирает, кoрмит врачей и пациeнтoв, тoже нужнo пoддержать. Их незаслуженнo, на мoй взгляд, обoшли вниманием, сказал губернатoр Евгений Куйвашев.

Глава региона поручил властям проработать вопрос с выплатами учитывая время, с которого каждый из данной категории сотрудник, работал с больными коронавирусом.

Помимо этого, выплаты получат и все водители машин скорой помощи - не зависимо от формы собственности автомобиля. Этим сотрудникам, по словам губернатора, также положены надбавки за особые условия труда. Выплаты одобрены уже на законодательном уровне.