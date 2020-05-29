Поставщиков СИЗ в Свердловской области СМИ уличили в увеличении цен в полтора раза

За всё время эпидемии коронавируса в России, такие контракты были заключены на дезсредства, защитные костюмы, маски и медоборудование.

Самым крупным поставщиком средств дезинфекции стало ООО «Растер» с доходом от продаж в 10,5 миллионов рублей. Цены этого местного производителя антисептиков с начала пандемии до сегодняшнего дня поднялись в полтора-два раза. Представители компании объясняют рост стоимости товаров ростом цен на сырьё – изопропиловый спирт.

В целом, все производители отмечают превышение спроса на антисептики над предложением из-за коронавируса. Если раньше дезсредствами пользовались в обязательном порядке только в медучреждениях, то теперь такие обязанности появились во всех организациях не зависимо от того, в какой они сфере работают.