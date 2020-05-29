Склад «Красное и Белое» в Екатеринбурге, где была вспышка COVID-19, возобновит работу
Сегодня, 20:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Сеть магазинов «Красное и Белое» возобновит работу склада, где произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Коронавирус
По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга, хозяева склада – ООО «Абсолют», смогут возобновить работу базы.
Служители фемиды, рассматривая вопрос o нарушении кoмпанией законoдательства в oбласти обеспечения санитарнo-эпидемиолoгического благопoлучия населения в услoвиях угрoзы распрoстранения корoнавируса, признали у ответчика наличие нарушений. В частности – нехватку средств дезинфекции и допуск контактировавших с инфицированными сотрудников склада до работы.
Нарушения, которые были выявлены на момент проверки, компании удалось устранить до начала слушаний. В итоге, ООО «Абсолют» оштрафовали на 450 тысяч рублей.
Вспышка коронавируса была зафиксирована на складе сети «Красное и Белое» в середине мая.
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