В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще семь случаев заражения коронавирусом

Главный врач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских дала интервью «Областной газете». В нем она рассказала, что из инфекционной больницы было выписано 92 человека. Кроме того, двое человек скончались. Она отметила, что с подтвержденным диагнозом на данный момент в больнице находится 180 человек.