В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще семь случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще семь новых случаев выявлено за сутки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего в городе насчитывается 142 заболевших.
Главный врач инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских дала интервью «Областной газете». В нем она рассказала, что из инфекционной больницы было выписано 92 человека. Кроме того, двое человек скончались. Она отметила, что с подтвержденным диагнозом на данный момент в больнице находится 180 человек.
В Свердловской области за сутки выявлено еще 230 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет около пяти тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей