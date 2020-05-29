В России количество заболевших коронавирусом превысило 387,6 тысяч человек

Число выздоровевших выросло до 159 257 человек, из них за сутки из больниц после прохождения лечения выписано 8264 человека.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии коронавируса проведено более 10 миллионов исследований, в том числе 299 тысяч за минувшие сутки. Кроме того, под наблюдением остается свыше 305 тысяч россиян.