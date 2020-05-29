В России количество заболевших коронавирусом превысило 387,6 тысяч человек
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в России было подтверждено еще 8572 зараженных коронавирусом, в том числе у 3380 человек болезнь протекает бессимптомно, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности на территории России зарегистрировано 387 623 случая заболевания.
Число выздоровевших выросло до 159 257 человек, из них за сутки из больниц после прохождения лечения выписано 8264 человека.
Кроме того, за сутки зарегистрировано 232 новых летальных случая. В общей сложности количество скончавшихся составляет 4374 человека.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии коронавируса проведено более 10 миллионов исследований, в том числе 299 тысяч за минувшие сутки. Кроме того, под наблюдением остается свыше 305 тысяч россиян.
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