В Свердловской области не будут включать в статистику бессимптомных больных COVID-19

Такое заявление сделал заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга.

По его словам, со вчерашнего дня, в соответствии с федеральными рекомендациями, ведется отдельный подсчет людей, которые заболели коронавирусом, а также тех, в анализах которых выявлено заболевание, но симптомов у них нет

Креков отметил, что есть носители вируса, которые не являются больными. Эти пациенты будут считаться отдельно. Кроме того, заболеваемость будет считаться только по заболевшим.

Ранее заместитель губернатора отмечал, что почти половина тех, кто заболел коронавирусом, не имеет симптомов.