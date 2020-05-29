В Свердловской области не будут включать в статистику бессимптомных больных COVID-19
Сегодня, 16:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области будет использован новый метод подсчета людей, зараженных коронавирусом, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус
Такое заявление сделал заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга.
По его словам, со вчерашнего дня, в соответствии с федеральными рекомендациями, ведется отдельный подсчет людей, которые заболели коронавирусом, а также тех, в анализах которых выявлено заболевание, но симптомов у них нет
Креков отметил, что есть носители вируса, которые не являются больными. Эти пациенты будут считаться отдельно. Кроме того, заболеваемость будет считаться только по заболевшим.
Ранее заместитель губернатора отмечал, что почти половина тех, кто заболел коронавирусом, не имеет симптомов.
По информации оперативного штаба региона, на 29 мая в Свердловской области зарегистрировано 4923 случая заболевания COVID-19, из них 230 подтверждены за минувшие сутки.
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