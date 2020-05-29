В Свердловской области почти пять тысяч человек заразились коронавирусом

Так, новые зараженные были выявлены в 27 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле. Самое большое число случаев выявлено в Екатеринбурге. Там насчитывается 147 зараженных.

В общей сложности количество заболевших достигло 4923 случая заражения коронавирусом.

Также в оперштабе отметили, что число 65 пациентов расценивается как тяжелое, еще 249 находятся в состоянии средней тяжести.