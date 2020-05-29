В Свердловской области почти пять тысяч человек заразились коронавирусом
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, новые зараженные были выявлены в 27 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле. Самое большое число случаев выявлено в Екатеринбурге. Там насчитывается 147 зараженных.
В общей сложности количество заболевших достигло 4923 случая заражения коронавирусом.
Также в оперштабе отметили, что число 65 пациентов расценивается как тяжелое, еще 249 находятся в состоянии средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению было выписано еще 170 человек. Всего за период пандемии вылечено 1997 человек.
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