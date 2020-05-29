В Свердловской области за сутки зарегистрировано еще два летальных случая от COVID-19
Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано два новых летальных случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число скончавшихся пациентов составляет 25 человек.
Кроме того, за сутки было зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило почти пять тысяч человек.
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