Что спасет детей от болезней щитовидной железы? Рассказывает тагильский эндокринолог

Эндокринная система отвечает за обменные процессы в организме. Медик Ольга Воробьева занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний щитовидной железы, паращитовидных желез, надпочечников, сахарного диабета, патологии роста, нарушений физического развития, изменений массы тела и нарушений полового развития.
Тяжелая болезнь, которая может развиться в детском возрасте, — сахарный диабет, сообщила эндокринолог. Родителей должны насторожить внешние признаки начала заболевания.
Это резкое снижение массы тела ребенка, повышенный аппетит, жажда, ночные мочеиспускания могут появиться, сказала Ольга Воробьева.
Если родители заметили у ребенка такие признаки, его обязательно нужно отвести на прием и сдать анализ крови на сахар. Сахарный диабет у детей развивается остро и тяжело, очень часто дети в таком состоянии попадают в реанимацию, сообщила медик.
Поводом обратиться к эндокринологу также могут стать резкий набор или снижение веса, отставание или наоборот очень высокий рост ребенка, преждевременное либо запоздалое половое развитие девочек и мальчиков. Насторожить должны и такие признаки, как выпадение волос, сухость кожи, запоры, утомляемость, нарушение сердцебиения. Направить на прием к эндокринологу может педиатр. Кроме того, к специалисту можно попасть от кардиолога, невролога, гастроэнтеролога.
По приказу министерства здравоохранения у нас проводятся профилактические осмотры, где эндокринолог смотрит детей. В детском саду — это дети 6-летнего возраста. В школах дети 10, 15, 16, 17 лет. Если на профосмотре возникают какие-то вопросы, в последующем ребенок приглашается на прием, отметила врач.
Самое распространённое заболевание щитовидной железы среди детского возраста, как отметила Ольга Воробьева, это диффузный зоб. В Свердловской области около 20% жителей имеют диффузный нетоксический зоб — заболевание, связанное с йодной недостаточностью.
Другие заболевания более серьезные в гораздо меньшем проценте. Следующее по частоте — это аутоиммунный тиреоидит с гипотиреозом. Он встречает примерно на 0,6% случаев. Затем узловой зоб на 2% случаев, остальные заболевания диагностируются еще реже, выделила специалист.
По словам медика, особенности здоровья закладываются еще внутриутробно. Недостаток йода, связанный с питанием матери, может вызвать задержку развития плода.
До 2 лет рост ребенка обуславливают тиреоидные гормоны, и в основном это фактор питания. Потом подключаются соматотропные гормоны, гормон надпочечников, в подростковом возрасте — половые гормоны, заметила Ольга Воробьева.
По словам эндокринолога, тиреоидные гормоны обладают анаболическим действием и влияют на дифференцировку тканей в организме. Важно отметить, что они воздействуют на развитие мозга, то есть на формирование нейронных связей. И если у ребенка присутствует недостаток йода, то могут проявиться слабовыраженные умственные нарушения.
Эндокринолог Ольга Воробьева отметила, что в настоящее время стало больше полных детей. На набор веса повлияла и пандемия, считает медик. Прибавка в весе у некоторых детей составила от 5 и более килограммов за год.
Это образ жизни — мало движения, употребление калорийной пищи. Дети в основном спортом не занимаются, много внимания уделяют компьютеру, занятиям школе, подчеркнула эндокринолог.
Среди пришедших на прием юных тагильчан медик зафиксировала 12% с ожирением. По ее наблюдениям, полнотой больше страдают в городе, чем в сельской местности. У детей избыток веса связан не гормональным дисбалансом, а с нарушением питания. Как сказала врач, есть генетический синдром, который вызывает ожирение, заболевания надпочечников, опухоли гипоталамо-гипофизарной системы, но таких детей буквально единицы.
Нормализация веса детей зависит от семьи — должен быть сформирован определенный образ жизни, пищевые привычки. Лекарственные препараты детям с ожирением не назначают, заметила эндокринолог.
Если это маленький ребенок, то здесь большая ответственность ложится на родителей, как они организуют режим дня ребенка, его питание, обеспечат физическую нагрузку, сообщила специалист.
Медик рекомендует детям употреблять в пищу больше овощей, фруктов, убрать легкие углеводы, соки, конфеты, выпечку. Подростки и старшие школьники могут сами регулировать свой образ жизни и в какой-то степени питание, но поддержка семьи им все равно необходима.
Ольга Воробьева рекомендует беременным женщинам придерживаться приема йодсодержащих препаратов в качестве профилактики. Употребление йода будет способствовать нормальному развитию мозга у ребенка. Если малыш находится на грудном вскармливании, а его мама будет принимать препараты, содержащие йод, то он будет получать этот микроэлемент с молоком. Если ребенок получает адаптированную молочную смесь, а в настоящее время они тоже обогащенный йодом, то дополнительная адаптация ему не нужна.
Детям с года до трех лет 50 микрограмм йода можно добавлять, но здесь нужно смотреть, потому что йод входит в очень многие поливитамины, чтобы не было передозировки. В школьном возрасте потребность — 120 микрограмм в сутки, более высокие дозировки по назначению врача, порекомендовала Ольга Воробьева.
Как отметила эндокринолог, нельзя принимать йод детям с гиперфункцией щитовидной железы. У таких детей щитовидная железа увеличена и при первичном медосмотре видна невооруженным глазом.
В качестве профилактики заболеваний щитовидной железы Ольга Воробьева рекомендует употреблять в пищу йодированную соль.
В определенных продуктов тоже содержится йод — это морепродукты, морская капуста, креветки, морская рыба. И чуть ниже содержание йода в яйце и хлебе, сообщила специалист.