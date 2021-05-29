Что спасет детей от болезней щитовидной железы? Рассказывает тагильский эндокринолог

Йодсодержащие препараты - только по назначению врача

Ольга Воробьева рекомендует беременным женщинам придерживаться приема йодсодержащих препаратов в качестве профилактики. Употребление йода будет способствовать нормальному развитию мозга у ребенка. Если малыш находится на грудном вскармливании, а его мама будет принимать препараты, содержащие йод, то он будет получать этот микроэлемент с молоком. Если ребенок получает адаптированную молочную смесь, а в настоящее время они тоже обогащенный йодом, то дополнительная адаптация ему не нужна.