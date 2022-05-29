Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
Сегодня, 14:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
29 мая в Свердловской области наблюдается сильный ветер. Следует соблюдать правила безопасности.

В Свердловской области спасатели предупредили жителей о надвигающемся шторме. Cегодня, 29 мая в области может наблюдаться сильный ветер, порывы которого могут достигать до 20 м.с.

В подобную погоду существует риск пожаров. Жителей просят быть осторожными. При сильном ветре не стоит подходить близко к постройкам, зданиям, мостам, деревьям и стеклам.

Уличные работы во время шторма лучше всего прекратить. Это касается и садовых работ. Особо внимательными следует быть и водителям.

Чтобы избежать повреждений своей машины, лучше всего оставить ее на закрытой стоянке или в гараже. Если такой возможности нет, то стоит найти безопасное место для парковки – не вблизи деревьев.

В случае, если ЧП все же произошло, нужно срочно звонить в МЧС России по тел. 101 или единому номеру экстренных служб 112.

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