Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе

Синоптики метеорологического ресурса «Гисметео» предупреждают, что в понедельник в Нижнем Тагиле концентрация пыльцы Березовский составит 4 балла по пятибалльной шкале, а во вторник и среду - все 5 баллов.
Для людей, страдающих аллергией на пыльцу березы, это чревато проблемами с дыханием, отеками и кожными высыпаниями. Аллергикам желательно оставаться дома, а если нет возможности - ходить в очках и средствах индивидуальной защиты.
Уже 2-3 июня ожидается понижение концентрации пыльцы до умеренных 2 баллов, сказано на «Гисметео».