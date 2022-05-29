Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе

Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе
Высокая и очень высокая концентрация пыльцы березы ждет тагильчан на следующей неделе
Сегодня, 14:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Согласно метеопрогнозам, с 30 мая по 1 июня показатели концентрации пыльцы березы в воздухе Нижнего Тагила достигнут критических отметок.

Синоптики метеорологического ресурса «Гисметео» предупреждают, что в понедельник в Нижнем Тагиле концентрация пыльцы Березовский составит 4 балла по пятибалльной шкале, а во вторник и среду - все 5 баллов.

Для людей, страдающих аллергией на пыльцу березы, это чревато проблемами с дыханием, отеками и кожными высыпаниями. Аллергикам желательно оставаться дома, а если нет возможности - ходить в очках и средствах индивидуальной защиты.

Уже 2-3 июня ожидается понижение концентрации пыльцы до умеренных 2 баллов, сказано на «Гисметео».

Фото:Гисметео

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
прогноз погодыпредупреждениеопасностьНижний Тагилаллергия#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы