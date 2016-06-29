Коммерсанты Нижнего Тагила нарушали закон при оказании платных услуг в акватории пруда Нижнего Тагила (ФОТО)

В рейде приняли участие представители различных ведомств Нижнего Тагила, отвечающих за безопасность жизни и здоровья граждан.

Отдыхающие, катающиеся на катамаранах без спасательных жилетов, получили устные предупреждения. В отношении юридических лиц, оказывающих населению услуги на воде , были составлены административные протоколы.

Представители проверяющих органов отметили, что не все суда имеют бортовые номера. Некоторые суда перевозили больше людей, чем допустимо требованиями безопасности. При посадке пассажиров на судна также были отмечены нарушения.