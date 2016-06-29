В Свердловской области суд назначил штраф 20 000 рублей главврачу больницы за попытку трудоустроить ранее судимую сотрудницу УФМС

Как сообщила пресс-служба Свердловской области, в ходе проверки обнаружилось, что главврач Галина Катаева пыталась устроить на работу бывшего чиновника Ольгу Морозову с нарушениями Трудового кодекса РФ и федерального закона «О противодействии коррупции».

Ольга Морозова ранее работала в УФМС России Тугулымского района. На последнем месте работы она была признана судом виновной в совершении коррупционных преступлений и уволена. Решением суда Ольга Морозова оштрафована на 300 тыс. рублей и лишена звания «капитан внутренней службы».

Главврач больницы Галина Катаева при приеме на работу также нарушила требования закона, который требует предоставить бывшему работодателю информацию о принятии на работу госслужащего в 10-дневный срок.

В отношении главврача Галины Катаевой и Тугулымской ЦРБ прокуратурой возбуждены дела об административных нарушениях. Главврач больницы оштрафована на 20 тысяч рублей. Медучреждение будет обязано выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

В настоящее время судебные акты не вступили в законную силу.