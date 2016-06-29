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В Свердловской области суд назначил штраф 20 000 рублей главврачу больницы за попытку трудоустроить ранее судимую сотрудницу УФМС
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В Свердловской области суд назначил штраф 20 000 рублей главврачу больницы за попытку трудоустроить ранее судимую сотрудницу УФМС

29 июня 2016, 15:05Здоровье и экология
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