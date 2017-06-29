Врач из Екатеринбурга стала лучшим анестезиологом-реаниматологом России

Специалист, старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии, лечит пациентов, которые находятся между жизнью и смертью. Чаще всего к ней поступают люди от коллег из стационара и из центра медицины катастроф.

Помимо этой деятельности, Ольга Малкова является экспертом и специалистом по инфекционной безопасности пациентов. Так, благодаря ей во многих учреждениях Свердловской области были внедрены протоколы инфекционной безопасности. Это позволяет снижать количество случаев госпитальной инфекции, передает RG.RU.

О карьере врача Ольга мечтала с самого детства. В 1994 году она окончила Уральский мединститут, а в 2014 защитила докторскую диссертацию по теме - возможности интенсивной терапии для тяжёлых больных с сепсисом. Кроме того, Ольга Малкова преподает в УГМА.

Ольга Геннадьевна Малкова разделяет победу с коллегами, потому что она уверена - работать и спасать жизни можно только в команде.

Чудеса тут только рукотворные говорит лучший анестезиолог-реаниматолог России.