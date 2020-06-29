В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на семь человек
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки было подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В общей сложности с начала пандемии заболевание было подтверждено у 558 тагильчан.
В Свердловской области уже три дня подряд подтверждают больше 200 случаев. Сегодня число заболевших увеличилось на 214 человек. Всего коронавирусом в регионе заразились с начала пандемии больше 12,5 уральцев. При этом выздоровели 7309 человек.
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