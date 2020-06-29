В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на семь человек

В общей сложности с начала пандемии заболевание было подтверждено у 558 тагильчан.

В Свердловской области уже три дня подряд подтверждают больше 200 случаев. Сегодня число заболевших увеличилось на 214 человек. Всего коронавирусом в регионе заразились с начала пандемии больше 12,5 уральцев. При этом выздоровели 7309 человек.