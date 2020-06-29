В России количество зараженных коронавирусом превысило 641 тысячу человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за минувшие сутки подтверждено 6719 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Среди новых заболевших инфекция протекает без выраженных симптомов у 2123 человек.
В общей сложности в стране подтверждено с начала пандемии 641 156 случаев заболевания коронавирусом, из них 403 430 человек выздоровели.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 4343 человека, а также подтверждено 93 летальных случая.
Всего в России от коронавируса скончались 9166 человек.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 297 тысяч свердловчан.
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