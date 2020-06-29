В России количество зараженных коронавирусом превысило 641 тысячу человек

Среди новых заболевших инфекция протекает без выраженных симптомов у 2123 человек.

В общей сложности в стране подтверждено с начала пандемии 641 156 случаев заболевания коронавирусом, из них 403 430 человек выздоровели.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 4343 человека, а также подтверждено 93 летальных случая.

Всего в России от коронавируса скончались 9166 человек.