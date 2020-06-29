В Свердловской области подтверждено еще два летальных случая коронавируса
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки с 28 по 29 июня подтверждено еще два летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности инфекция унесла жизни 93 уральцев.
Кроме того, за сутки было подтверждено 214 новых случаев заболевания коронавирусом. Третий день подряд число зараженных не падает ниже двухсот человек. В общей сложности заболевание было подтверждено у более чем 12,5 тысяч человек.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.
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