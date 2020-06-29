В Свердловской области третий день подряд фиксируют свыше 200 случаев COVID-19

Так, за сутки было подтверждено 214 случаев заболевания. Самое большое число случаев приходится на Екатеринбург. Там проживает 181 заболевший. Остальные зараженные находятся в 18 населенных пунктах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Всего в регионе зарегистрировано 12 516 случаев заболевания инфекцией.

По последним данным, состояние 150 пациентов оценивается как тяжелое, из них 114 человек находятся в реанимации. Кроме того, 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 685 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.