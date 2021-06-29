Два новых автомобиля получили больницы Нижнего Тагила

Торжественная церемония по вручению санитарных автомобилей Lada Largus состоялась у стен Первой областной клинической больницы Екатеринбурга 28 июня.
Ключи от 48 новых машин из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили представители 29 муниципалитетов. Среди них и Нижний Тагил, которому досталось два автомобиля, приобретенные по программе модернизации первичного звена.
Как отметил Куйвашев, всего в 2021 году медучреждениям региона будет передано 276 санитарных машин на общую сумму порядка 375 миллионов рублей.
Сейчас, когда возросло число вызовов и наша поликлиническая служба работает в интенсивном режиме, новые автомобили позволят медицинским сотрудникам в комфортабельных условиях выезжать к нашим пациентам, что в свою очередь позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи населению, отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.
Напомним, Демидовская городская больница и Горноуральская районная поликлиника в Нижнем Тагиле получат два новых автомобиля.