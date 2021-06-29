Два новых автомобиля получили больницы Нижнего Тагила

Сейчас, когда возросло число вызовов и наша поликлиническая служба работает в интенсивном режиме, новые автомобили позволят медицинским сотрудникам в комфортабельных условиях выезжать к нашим пациентам, что в свою очередь позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи населению, отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.