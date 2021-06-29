Два новых автомобиля получили больницы Нижнего Тагила

Два новых автомобиля получили больницы Нижнего Тагила
Два новых автомобиля получили больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28Здоровье и экологияФото: пресс-служба ГБ №1 Нижнего Тагила
Новые санитарные автомобили марки Lada Largus получили больницы Нижнего Тагила. Ключи от них главврачу ГБ № 1 Александру Павловских вручил губернатор Свердловской области.

Торжественная церемония по вручению санитарных автомобилей Lada Largus состоялась у стен Первой областной клинической больницы Екатеринбурга 28 июня.

Ключи от 48 новых машин из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получили представители 29 муниципалитетов. Среди них и Нижний Тагил, которому досталось два автомобиля, приобретенные по программе модернизации первичного звена.

Как отметил Куйвашев, всего в 2021 году медучреждениям региона будет передано 276 санитарных машин на общую сумму порядка 375 миллионов рублей.

Сейчас, когда возросло число вызовов и наша поликлиническая служба работает в интенсивном режиме, новые автомобили позволят медицинским сотрудникам в комфортабельных условиях выезжать к нашим пациентам, что в свою очередь позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи населению, отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

Напомним, Демидовская городская больница и Горноуральская районная поликлиника в Нижнем Тагиле получат два новых автомобиля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевавтомобильбольницаобществоздравоохранениеНижний ТагилАлександр Павловских
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