О перебоях с вакциной от COVID-19 во всех регионах заявил уральский полпред Якушев

О перебоях с вакциной от COVID-19 во всех регионах заявил уральский полпред Якушев
О перебоях с вакциной от COVID-19 во всех регионах заявил уральский полпред Якушев
Сегодня, 10:29Здоровье и экологияФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
Все регионы сталкиваются с проблемами поставок вакцины от коронавируса. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он назвал это «самым острым вопросом на сегодняшний день», сообщается на сайте полпредства.

Выросшие темпы вакцинации приводят к тому, что в регионах быстро заканчивается вакцина, пишет Znak. По данным оперативного штаба уже в Москве открыты 19 новых центров вакцинации на базе детских поликлиник.

В Свердловской области также были жалобы жителей на то, что вакцина отсутствует. Кроме того, регулярно появляются сообщения о больших очередях из желающих поставить прививку. Информацию о дефиците вакцины подтверждал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако позднее оперативный штаю сообщил о поступлении 70 тысяч доз вакцины в регион.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
вакцинацияВладимир Якушевкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы