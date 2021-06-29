О перебоях с вакциной от COVID-19 во всех регионах заявил уральский полпред Якушев

Все регионы сталкиваются с проблемами поставок вакцины от коронавируса. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он назвал это «самым острым вопросом на сегодняшний день», сообщается на сайте полпредства.

Выросшие темпы вакцинации приводят к тому, что в регионах быстро заканчивается вакцина, пишет Znak. По данным оперативного штаба уже в Москве открыты 19 новых центров вакцинации на базе детских поликлиник. В Свердловской области также были жалобы жителей на то, что вакцина отсутствует. Кроме того, регулярно появляются сообщения о больших очередях из желающих поставить прививку. Информацию о дефиците вакцины подтверждал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако позднее оперативный штаю сообщил о поступлении 70 тысяч доз вакцины в регион.

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