Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга

На государственном уровне ввести дискриминацию не привитых от коронавируса считает нужным главврач ковидной больницы Екатеринбурга. Он уверен, что необходимо отказывать в плановой помощи не вакцинированным.

О проблемах в медицинской отрасли в период пандемии на очередном заседании Общественной палаты Екатеринбурга рассказал главный врач Городской клинической больницы № 40 Александр Прудков. Он отметил, что в начале пандемии врачи были героями, которым аплодировали и были благодарны, но сейчас это сошло на нет, передает слова Прудкова Е1. Общество тоже устало от ограничений и от страха перед инфекцией. Это безысходность, сказал главврач. По его словам, одна из главных проблем вакцинации — это доступность вакцины. Он также считает, что в сложившейся ситуации плановую помощь нужно оказывать только привитым от COVID-19. Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе, заявил Прудков. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за Covid-диссидентство. Он попросил граждан не сравнивать «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию». Губернатор Свердловской области раскритиковал артистов за Covid-диссидентство

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