Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга

Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга
Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга
Сегодня, 08:30Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
На государственном уровне ввести дискриминацию не привитых от коронавируса считает нужным главврач ковидной больницы Екатеринбурга. Он уверен, что необходимо отказывать в плановой помощи не вакцинированным.

О проблемах в медицинской отрасли в период пандемии на очередном заседании Общественной палаты Екатеринбурга рассказал главный врач Городской клинической больницы № 40 Александр Прудков.

Он отметил, что в начале пандемии врачи были героями, которым аплодировали и были благодарны, но сейчас это сошло на нет, передает слова Прудкова Е1.

Общество тоже устало от ограничений и от страха перед инфекцией. Это безысходность, сказал главврач.

По его словам, одна из главных проблем вакцинации — это доступность вакцины. Он также считает, что в сложившейся ситуации плановую помощь нужно оказывать только привитым от COVID-19.

Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе, заявил Прудков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за Covid-диссидентство. Он попросил граждан не сравнивать «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию».

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
Материалы по теме:
обществоглавврачвакцинацияпрививкиЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы