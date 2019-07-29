Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для исследования воды
Сегодня, 14:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для анализа качества воды в 174 источниках города и пригорода, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
За лабораторное исследование воды компания получит более 730 тысяч рублей. Пробы возьмут в Захаровке, Сулёме, Уральце, Чащино, Ёкве, Серебрянке, Висимо-Уткинске, Нижней и Верхней Ослянке, Усть-Утке и других населенных пунктах. В Нижнем Тагиле исследуют 64 источника.
Воду проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, исследуют запах, цветность, жесткость, перманганатную окисляемость, а также выявят содержание нитратов, сульфатов, хлоридов, марганца, железа, кремния.
Подрядчик определится в конце августа, работы пройдут с 1 октября по 15 ноября.
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