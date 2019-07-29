Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для исследования воды

За лабораторное исследование воды компания получит более 730 тысяч рублей. Пробы возьмут в Захаровке, Сулёме, Уральце, Чащино, Ёкве, Серебрянке, Висимо-Уткинске, Нижней и Верхней Ослянке, Усть-Утке и других населенных пунктах. В Нижнем Тагиле исследуют 64 источника.