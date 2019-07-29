В Верхотурье выпал крупный град

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В воскресенье, 28 июля, в Верхотурье выпал град величиной с грецкий орех.
Напомним, что 28 и 29 июля МЧС объявило штормовое предупреждение по Свердловской области. В ближайшие дни ожидаются сильные дожди, град и ветер с порывами до 25 м/с.
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Также вчера из-за непогоды в Кольцово не смогли приземлиться 14 самолетов.
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