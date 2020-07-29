Названы главные предприятия-загрязнители тагильского воздуха

Рейтинг составлялся в зависимости от объема загрязнений, выбрасываемых за один год в атмосферу. Данные были получены из открытой информации реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, куда предприятия самостоятельно предоставляют данные.

Выбросы Фото: TagilCity.ru

На первом месте находится ЕВРАЗ-НТМК. По данным на апрель 2019 года он выбросил за год 61 тысячу тонн вредных веществ. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода. Его количество составило 43,5 тысячи тонн. Вещество провоцирует головную боль, слабость, бессонницу, а также повышенную утомляемость.

На втором месте находится ВГОК. Он выбросил за год 40,9 тысяч тонн вредных веществ, по данным на апрель 2019 года. Больше всего от него в воздух также поступило оксида углерода — 36,4 тысячи тонн.

«Уралвагонзавод» на третьем месте по объему загрязнений. От него, по данным на начало 2018 года, в воздух поступило 4,8 тысячи тонн вредных веществ. Наибольшее количество составил оксид азота — 1,1 тысячи тонн. Данное вещество еще называют «веселящим», так как оно воздействует возбуждающе на нервную систему. Кроме того, он влияет и на работу дыхательных путей.

На четвертом месте находится химзавод «Планта». От него за год, по данным на конец 2016 года, поступило 272,8 тонны. Почти половину из всех веществ составляет оксид углерода. Его количество — 133 тонны за год.

Пятое место занял «Уралхимпласт». По данным на 2019 год, от него в воздух поступило 50,7 тонны вредных веществ. Больше всего было выброшено формальдегида — 3,6 тонны за год. Вещество негативно влияет на генетику, органы дыхания, зрение и кожу.

Ранее редакция также составила топ-20 веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. Самым большим загрязнителем городской атмосферы стал оксид углерода или «угарный газ».