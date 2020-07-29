Свердловский минздрав не смог подтвердить оплату услуг тагильскому госпиталю Тетюхина
Министерство здравоохранения Свердловской области не смогло подтвердить оплату компенсации затрат за работу приемного отделения и оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи пациентам госпиталя им. В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле, пишет ИА «Уральский меридиан».
В письме, полученном от Министерства здравоохранения, указано, что приказом от 28 июля центр исключили из временной маршрутизации по оказанию специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной форме по профилям «оториноларингология» и «гинекология». Однако, по словам, гендиректора госпиталя Алексея Щелкунова, приказа в медучреждение не поступало.
Директор отмечает, что Минздрав дал неполные ответы на вопросы информагенства. Он подтвердил, что услуги были оплачены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области. Однако около 20 миллионов рублей от регионального министерства так и не были получены.
Он добавил, что планируется добиваться возмещения затрат любыми законными методами. По его словам, Минздрав признал расходы, но оплачивать услуги отказался, ссылаясь на то, что отсутствуют правовые механизмы выплаты средств частным организациям.
Ранее госпиталь им. Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций. Кроме того, к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратился депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин по поводу обещанных госпиталю квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.