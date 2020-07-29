Свердловский минздрав не смог подтвердить оплату услуг тагильскому госпиталю Тетюхина

В письме, полученном от Министерства здравоохранения, указано, что приказом от 28 июля центр исключили из временной маршрутизации по оказанию специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной форме по профилям «оториноларингология» и «гинекология». Однако, по словам, гендиректора госпиталя Алексея Щелкунова, приказа в медучреждение не поступало.

Директор отмечает, что Минздрав дал неполные ответы на вопросы информагенства. Он подтвердил, что услуги были оплачены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области. Однако около 20 миллионов рублей от регионального министерства так и не были получены.

Он добавил, что планируется добиваться возмещения затрат любыми законными методами. По его словам, Минздрав признал расходы, но оплачивать услуги отказался, ссылаясь на то, что отсутствуют правовые механизмы выплаты средств частным организациям.