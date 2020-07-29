В Екатеринбурге три больницы вернутся к докоронавирусному режиму работы

Планируется от коронавирусной нагрузки избавить нейрохирургический корпус больниц № 40, ОКБ № 1, а также психиатрическую больницу. Из-за пандемии они работали в ограниченном режиме и не могли принимать пациентов.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, некоторые больницы показывают нулевой результат по поступлениям новых больных. Это также влияет на общее высвобождение коечного фонда и позволяет возвращать больницы к прежнему графику работы.

Однако точная дата возвращения к докоронавирусному графику не называется.