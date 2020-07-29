В Екатеринбурге три больницы вернутся к докоронавирусному режиму работы
Сегодня, 16:51Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Три больницы Екатеринбурга вернутся к профильному приему пациентов. Это связано с тем, что значительно выросло количество выздоровевших от коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Планируется от коронавирусной нагрузки избавить нейрохирургический корпус больниц № 40, ОКБ № 1, а также психиатрическую больницу. Из-за пандемии они работали в ограниченном режиме и не могли принимать пациентов.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, некоторые больницы показывают нулевой результат по поступлениям новых больных. Это также влияет на общее высвобождение коечного фонда и позволяет возвращать больницы к прежнему графику работы.
Однако точная дата возвращения к докоронавирусному графику не называется.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области было выписано из больниц по выздоровлению 624 пациента.
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