В Нижнем Тагиле коронавирус выявлен у 1 106 горожан
Сегодня, 14:00Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 223 случая COVID-19, 17 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1106 тагильчан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 20 157 новых случаев COVID-19.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе ограничения до третьего августа.
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