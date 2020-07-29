В Нижнем Тагиле коронавирус выявлен у 1 106 горожан

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 223 случая COVID-19, 17 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1106 тагильчан.