В Нижнем Тагиле снова три дня была превышена концентрация формальдегида в воздухе
В Нижнем Тагиле с 24 по 27 июля было зафиксировано новое превышение концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, концентрация вещества составила 1,6 ПДК при допустимом максимальном разовом ПДК в 0,05 миллиграмм вещества на кубический метр воздуха, а среднесуточное допустимое содержание вещества составляет 0,01 миллиграмм на кубический метр.
В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Этот газ негативно влияет на генетику, а также органы дыхания, зрения и кожные покровы. Кроме того, он воздействует на нервную систему. Вещество занесено в список канцерогенных веществ.
Одним из основных источников выбросов формальдегида в Нижнем Тагиле является «Уралхимпласт». По данным предприятия на 2019 года, в городской воздух было выброшено 3,2 тонны вещества.
Тагильчане также продолжают жаловаться на запахи.
До каких пор будет продолжаться этот беспредел с выбросами формальдегида! Я сейчас нахожусь на работе на Красном Камне. Дышать невозможно, режет глаза, кашель, начинает тошнить, рассказала TagilCity.ru одна из читательниц.
Оставляют свои комментарии жители города и в социальных сетях.
Напомним, за период с 17 по 23 июля в воздухе Нижнего Тагила также было зафиксировано превышение формальдегида в воздухе. Жители разных районов города жаловались на запах от предприятий.