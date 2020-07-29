В Нижнем Тагиле снова три дня была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Так, концентрация вещества составила 1,6 ПДК при допустимом максимальном разовом ПДК в 0,05 миллиграмм вещества на кубический метр воздуха, а среднесуточное допустимое содержание вещества составляет 0,01 миллиграмм на кубический метр.

В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Этот газ негативно влияет на генетику, а также органы дыхания, зрения и кожные покровы. Кроме того, он воздействует на нервную систему. Вещество занесено в список канцерогенных веществ.

Одним из основных источников выбросов формальдегида в Нижнем Тагиле является «Уралхимпласт». По данным предприятия на 2019 года, в городской воздух было выброшено 3,2 тонны вещества.

Тагильчане также продолжают жаловаться на запахи.

До каких пор будет продолжаться этот беспредел с выбросами формальдегида! Я сейчас нахожусь на работе на Красном Камне. Дышать невозможно, режет глаза, кашель, начинает тошнить, рассказала TagilCity.ru одна из читательниц.

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