28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле

28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле
28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:21Здоровье и экологияФото: пресс-служба ООО «Компания «Рифей»
В июле 2021 года от возгораний пострадали 8 контейнерных площадок в Нижнем Тагиле. Сгорели 28 контейнеров.

Более 300 тысяч рублей составил ущерб от сгоревших в июле 2021 года контейнеров для сбора ТКО в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей». От возгораний пострадали 8 контейнерных площадок в городе и сгорели 28 контейнеров.

Сгоревшие контейнеры для сбора ТКО в Нижнем Тагиле за июль 2021 года
Фото:пресс-служба ООО «Компания «Рифей»

В ночь с 25 на 26 июля были зафиксированы возгорания сразу на двух контейнерных площадках Ленинского района - по улице Газетной, 15 и 30. Площадка на Газетной, 30 осталась без емкостей под мусор. Неделей ранее по адресу Карла Маркса, 56 также горели контейнеры, для сбора отходов осталась одна емкость. Возгорания с повреждением баков были зафиксированы на площадках по адресам Карла Маркса, 81 и Газетная, 87.

В Дзержинском районе 21 июля от огня пострадали четыре контейнерных площадки по Вагоностроителей, 18, по Юности, 39, по Окунева, 13 и 9. Надо отметить, что первого июля 2020 года в рамках программы благоустройства во всех точках сбора отходов в районе были установлены новые евроконтейнеры.

Управляющие компании, ответственные за содержание контейнерных площадок, не имеют возможности оперативно заменять вышедшее из строя контейнерное оборудование. И как результат — страдают потребители. По тем адресам, где выгорели все баки, жителям просто некуда складывать мусор. Также критично складывается ситуация, где из пяти-шести контейнеров остается только один,прокомментировал ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

К жителям города обращается региональный оператор с просьбой сообщать о нарушениях на контейнерных площадках города, свидетелями которых становятся тагильчане. Для этого фото или видео намеренной порчи оборудования можно присылать в любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56 (обязательно указать адрес).

Напомним, в апреле 2021 года дважды горели контейнеры в Нижнем Тагиле по улице Карла Маркса, 61.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
контейнерысгорелмусорный контейнерплощадкаНижний ТагилРифей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы