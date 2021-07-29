28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле

В ночь с 25 на 26 июля были зафиксированы возгорания сразу на двух контейнерных площадках Ленинского района - по улице Газетной, 15 и 30. Площадка на Газетной, 30 осталась без емкостей под мусор. Неделей ранее по адресу Карла Маркса, 56 также горели контейнеры, для сбора отходов осталась одна емкость. Возгорания с повреждением баков были зафиксированы на площадках по адресам Карла Маркса, 81 и Газетная, 87.