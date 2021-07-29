Экологический сплав пройдет на Чусовой под Нижним Тагилом

Экологический сплав пройдет на Чусовой под Нижним Тагилом
Экологический сплав пройдет на Чусовой под Нижним Тагилом
Сегодня, 21:19Здоровье и экологияФото: Александр Елохин
Проведение традиционного экологического сплава «оБЕРЕГаем» на реке Чусовая в районе Усть-Утки и Сулема запланировано на последние дни августа. Организатором мероприятия выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

На организацию и проведение четвертого по счету экологического сплава «оБЕРЕГаем» потратят почти 60 тысяч рублей. Поиск подрядчика путем электронного аукциона объявил Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Согласно документам, исполнитель должен организовать прокат четырех тримаранов без мотора, работу инструкторов, питание участников в стационарной точке, а также полевой кухне.

По предварительной информации, заезд участников сплава запланирован на 27 августа. Время и дата начала будет уточняться.

Напомним, тагильская туристка Наталья Проворова совершила пеший переход через перевал Дятлова в составе группы со всей Росси в рамках похода на Северный Урал с восхождениями на горы Холатчахль и Отортен. О своем путешествии она рассказала редакции TagilCity.ru.

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