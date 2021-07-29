Новые операционные светильники установлены в стационаре ДГБ в Нижнем Тагиле

В операционном блоке стационара детской городской больницы Нижнего Тагила были установлены и введены в эксплуатацию два операционных светильника. Покупка была осуществлена за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Общая стоимость медицинского оборудования и работ по их установке составила 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила. Укрепление материально-технической базы ДГБ активно продолжается в рамках достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в медицинских учреждениях Свердловской области. В диагностике и лечении пациентов важную роль играет освещение. В связи с этим в операционном блоке детской больницы были установлены медицинские бестеневые светильники YDZ700. Медицинские бестеневые светильники YDZ700 в ДГБ Нижнего Тагила Фото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила Медицинский бестеневой светильник YDZ700 представляет собой потолочный светильник со светодиодами. Прибор обеспечивает превосходную глубину освещения и низкий уровень тени. Только хирургические светильники, в которых специально подобрана мощность ламп, могут обеспечить стабильный и ровный свет в операционной. При помощи панели управления можно регулировать работу оборудования, настраивать интенсивность света, размер операционного поля. Весь процесс использования изделия отслеживает компьютерная программа автомониторинга. Светодиодные источники света потребляют минимальное количество электроэнергии, что гарантирует длительную и стабильную эксплуатацию. Решающее значение для успешного проведения хирургических операций имеет качественный свет в оперблоке, непосредственно влияя на жизнь и здоровье пациентов. Особенно в нашем случае, когда пациентами могут быть маленькие дети,пояснил главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов. Одним из важнейших для любого учреждения, оказывающего медицинские услуги населению, является вопрос укомплектованности современным высокотехнологичным оборудованием, а приоритетным направлением является модернизация первичного звена здравоохранения в городах области. Напомним, планируется провести капитальный ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике, что на улице Московская, 10 в Нижнем Тагиле. Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле

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