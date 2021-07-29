О сильных дождях и грозах в Уральском регионе предупреждает МЧС

МЧС выпустило предупреждение о непогоде 30 июля 2021 года. В нем указано, что местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Спасатели в период непогоды рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации сплавов и походов. Тем, кто живет в частных домах, рекомендуется подготовить ливневые канализации к отводу дождевого стока.
Также во время грозы во избежание несчастных случаев следует закрыть окна, двери, вентиляцию и дымоходы. Во время молнии нельзя подходить близко к проводке, молниеотводу, антеннам, стоять рядом с окнами. На период грозы рекомендуется отключать мобильный телефон.
Напомним, о ночных заморозках в Свердловской области в ночь на 30 и 31 июля 2021 года предупредил Уральский гидрометцентр.