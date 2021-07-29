О сильных дождях и грозах в Уральском регионе предупреждает МЧС

Также во время грозы во избежание несчастных случаев следует закрыть окна, двери, вентиляцию и дымоходы. Во время молнии нельзя подходить близко к проводке, молниеотводу, антеннам, стоять рядом с окнами. На период грозы рекомендуется отключать мобильный телефон.