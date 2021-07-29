Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 июля

29 июля в результате текущих замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3. Редакцией TagilCity.ru были осуществлены 20-минутные замеры.

По итогам двухминутных замеров индекс диоксида азота был от 0,1 до 0,3. Далее мы сделали длительные замеры пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Данные каждого из вышеперечисленных веществ остались на нулевом уровне. Уже на протяжении нескольких дней показатели диоксида азота — от 0,1 до 0,5. Такие данные газоанализатор фиксирует во время коротких замеров на привокзальной площади. Однако по итогам 20-минутных замеров уровень диоксида азота в воздухе — 0,0. Исходя из результатов ежедневных замеров воздуха, можно сделать вывод: вещества-загрязнители в атмосфере все же присутствуют, периодически их уровень превышает нормы ПДК. Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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