Уникальную операцию в процессе рождения младенца сделали врачи в Екатеринбурге

Уникальную операцию в процессе рождения младенца сделали врачи в Екатеринбурге
Уникальную операцию в процессе рождения младенца сделали врачи в Екатеринбурге
Сегодня, 12:36Здоровье и экологияФото: департамент информационной политики Свердловской области
Впервые в регионе врачи Областной детской клинической больницы Екатеринбурга провели уникальную операцию под названием «процедура EXIT», спасая жизнь ребенку при его рождении.

Операция под названием «процедура EXIT» (Ex Utero Intrapartum Treatment), которая считается уникальной для всей российской медицины, была проведена екатеринбургскими врачами ребенку с массой тела 1700 граммов. Он родился на 30 неделе беременности с патологией дыхательных путей, которая может привести к смерти, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Операция проводилась в момент рождения ребенка, когда он еще был связан с матерью пуповиной.

После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения, рассказал подробности заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии № 1 Областной детской клинической больницы Марк Пруткин.

Напомним, в конце июня свердловские врачи впервые вылечили младенца с помощью разряда тока, восстановив ребенку сердечный ритм. После этого ребенок благополучно был выписан из больницы домой.

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