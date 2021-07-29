Уникальную операцию в процессе рождения младенца сделали врачи в Екатеринбурге

Операция под названием «процедура EXIT» (Ex Utero Intrapartum Treatment), которая считается уникальной для всей российской медицины, была проведена екатеринбургскими врачами ребенку с массой тела 1700 граммов. Он родился на 30 неделе беременности с патологией дыхательных путей, которая может привести к смерти, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.