Уникальную операцию в процессе рождения младенца сделали врачи в Екатеринбурге

Операция под названием «процедура EXIT» (Ex Utero Intrapartum Treatment), которая считается уникальной для всей российской медицины, была проведена екатеринбургскими врачами ребенку с массой тела 1700 граммов. Он родился на 30 неделе беременности с патологией дыхательных путей, которая может привести к смерти, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Операция проводилась в момент рождения ребенка, когда он еще был связан с матерью пуповиной.
После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения, рассказал подробности заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии № 1 Областной детской клинической больницы Марк Пруткин.
Напомним, в конце июня свердловские врачи впервые вылечили младенца с помощью разряда тока, восстановив ребенку сердечный ритм. После этого ребенок благополучно был выписан из больницы домой.