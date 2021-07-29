Жара до +30 градусов вернется в Свердловскую область к выходным

По данным метеорологических служб, в выходные Свердловскую область Урал ожидает потепление — до +30 градусов днем и +18 в ночные часы.
Днем в субботу 31 июля столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а в воскресенье 1 августа — до +30 градусов.
При этом синоптики прогнозируют в некоторых районах региона осадки в виде дождей с грозами, сопровождающимися усилением ветра до 12 метров в секунду.
Напомним, о ночных заморозках, возможных в конце июля в Свердловской области, предупредили синоптики. На севере региона ожидается снижение температуры в ночные часы до +4…+6 градусов, местами до +1 градуса по местности.